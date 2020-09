Friese plantenrassen en gewassen in beeld gebracht door Herbarium Frisicum

Een derde gaat naar het landbouwmuseum, een derde blijft in het herbarium in Wolvega en een derde gaat naar een depot in Leeuwarden. Meijer heeft veel aardappels verzameld, zoals de Solanum Mona Lisa, de Solanum Bildstar en de Solanum Désiree. Maar naast aardappelen heeft hij ook bonen en wortels.

De afgelopen twee jaar is Meijer vaak naar de Vijversburg in Tytsjerk geweest. Daar is een grote tuin met verschillende Friese rassen. Maanden lang heeft Meijer de tuin bezocht en de planten verzameld en platgedrukt. Hij zal de collectie dan ook wel een beetje missen. "Je ziet het nu in zo'n heel mooi oud kastje en daar hoort het dan nu ook in thuis. Maar ja, een derde gedeelte hou ik zelf, dus ik kan er altijd nog naar kijken."