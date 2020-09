Leeuwarder (59) krijgt boete voor grote partij nepschoenen

De Leeuwarder zei dat hij alleen chauffeur was en zijn buren hielp bij hun verhuizing, maar de rechter ging daar niet in mee. Op de telefoon die werd gevonden bij een andere dader, een 24-jarige inwoner van Rotterdam, werden bedragen genoemd: de partij moest zo'n 2.700 euro kosten en heeft een waarde van tussen de 6.800 en 7.800 euro. "Hier wordt dik aan verdiend", was de conclusie van de rechter.

De Leeuwarder en Rotterdammer werden veroordeeld tot 1.500 euro boeten en vier weken voorwaardelijke celstraf. Twee andere verdachten uit Leeuwarden en Kollum, beide minderjarig, moesten voor de kinderrechter verschijnen. Een van hen kreeg een boete van 750 euro, de ander werd vrijgesproken.