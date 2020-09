Handhaver in gezicht geslagen in Leeuwarden

De handhaver sprak de man aan omdat hij op de Franklinstraat in Leeuwarden over de weg liep. De verdachte sloeg daarop twee keer in op de handhaver, waarvan een keer in het gezicht.

De man verzette zich, maar kon aangehouden worden. Er is proces-verbaal opgemaakt en er is aangifte gedaan tegen de man vanwege mishandeling.