Minder auto's in Dokkumer binnenstad

Het autovrije gedeelte in Dokkum wordt uitgebreid. Op dit moment is de Diepswal in Dokkum voor een gedeelte autoluw, een maatregel die aan het begin van de coronatijd werd ingevoerd. De partij Sociaal in Noardeast-Fryslân wilde het gebied graag groter maken, een meerderheid van de raad is het met hen eens.