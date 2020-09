Afdeling woonzorgcentrum Toutenburg in quarantaine na besmetting medewerker

Een afdeling van woonzorgcentrum Toutenburg in Noardburgum gaat in quarantaine, omdat een medewerker besmet is geraakt met het coronavirus. De medewerkers blijft tot volgende week zaterdag in quarantaine. Volgens zorgkoepel Noorderbreedte is de kans niet groot dat de medewerker ook andere mensen besmet heeft, omdat de medewerker niet met klachten gewerkt heeft.