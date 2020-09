Gedetineerde valt gevangenismedewerker PI Leeuwarden aan met smeermes

De gedetineerde weigerde te luisteren naar instructies van het personeel en viel daarna de medewerker aan. Die raakte dus niet gewond, de gedetineerde wel. Hoe dat gebeurd is, is op moment niet duidelijk. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en is daar aan zijn verwondingen behandeld.

Het mes waarmee de gedetineerde de medewerker aanviel, hoort bij de cel. Gedetineerden hebben een lepel, vork en mes om bijvoorbeeld brood te smeren.

Uitzondering

"We maken dit niet vaak mee", zegt een woordvoerder van de gevangenis over het incident. "Dit is gelukkig een uitzondering." Er is aangifte gedaan bij de politie en de gedetineerde moet veertien dagen in de strafcel verblijven.