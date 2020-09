GGD: liever niet testen bij commerciële testbureaus

Het aantal besmettingen in Fryslân is dus omhoog gegaan, maar niet zo snel als het landelijk aantal besmettingen. Op de drie testlocaties zijn deze week zo'n 5.000 mensen geweest om zich te laten testen. Dat is een nieuw record. Het zijn 700 bezoekers meer dan een week geleden. "Dat is nog altijd ontzettend laag. We zitten nog altijd onder de één procent positieve testen. Het landelijke gemiddelde is drie procent en in Den Haag is het zelfs 8 procent", zegt Margreet de Graaf van de GGD.