Operaasje Fryske Flagge: Cornelis Smit woont in het Zwitserse Basel, maar mist de grachten

Cornelis is in maart dit jaar voor zijn werk naar Basel toe gegaan. "Ik heb voor apotheker gestudeerd in Groningen, en ben na een doctoraal onderzoek en een periode als ziekenhuisapotheker in Utrecht vorig jaar met de familie naar Basel toe gekomen. Ik werk nu hier in een groot kinderziekenhuis als onderzoeker in 'pediatrische farmacologie'." Toen het coronavirus zich over de wereld verspreidde, kreeg Cornelis wel een wat andere taakbeschrijving, hij en zijn collega's hebben zich toen gestort op het virus en het behandelen daarvan. "Wij hebben ons met name gefocust op behandelingen voor kinderen, want daar zijn wij hier natuurlijk mee bezig. Op deze manier hebben we geprobeerd ons steentje bij te dragen."

Ook al woont hij dus al een tijdje niet meer in Friesland, Cornelis is nog steeds een trotse Fries. "Wanneer je in het buitenland woont, versterkt dat gevoel toch wel." Met de huidige situatie is het natuurlijk lastiger om naar Fryslân toe te gaan, en om de heimwee een beetje tegen te gaan luistert Cornelis naar zijn afspeellijst van Friese muziek. Zijn favoriet is toch wel It Paad Werom van Piter Wilkens. "Maar ik neem aan dat dat geldt voor elke Fries in het buitenland..."

Wat zien we op de foto?

"Het heeft qua sfeer wel veel van Utrecht, ook al hebben ze hier de prachtige Utrechtse grachten niet." Op de foto staat Cornelis bij wat in Basel waarschijnlijk het dichtst bij de Utrechtse grachten komt. Op het missen van de grachten na, vindt Cornelis Basel wel een mooie plaats om te wonen. "Basel is een hele internationale stad. Voor expats, mensen van buiten Zwitserland, zijn er veel dingen om zich thuis te laten voelen in het land en in de stad."