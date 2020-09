AquaZoo krijgt nieuwe zeeberen van Engelse dierentuin

Met de komst van de drie zeeberen heeft AquaZoo nu één mannetje en vier vrouwtjes. "Het is een hele mooie groep die we nu hebben", zegt William Kreijkes, hoofd van de dierenverzorging. "Dit is ook waardevol voor het Europees fokprogramma. Wij hebben daarin nu één van de grotere groepen en uiteraard hopen we dat we over een tijdje jongen mogen verwelkomen."

Er zijn niet veel zeeberen in dierentuinen. In de Europese dierentuinen zijn er in totaal 25 zeeberen, verdeeld over acht parken.

De Zuid-Amerikaanse zeebeer is verwant aan de zeeleeuw. Ze zwemmen in open water voor de kusten van Zuid-Amerika. Ze eten met name vis, maar ook kreeft, inktvis en garnalen. Zeeberen worden gemiddeld tssen de 12 en 30 jaar oud.