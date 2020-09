Aantal gescheiden Friezen neemt toe, meeste huwelijken stukgelopen op Schiermonnikoog

Het aantal Friezen dat ooit gescheiden is, is de afgelopen tien jaar toegenomen. In 2010 was dat nog 6,1 procent, dit jaar had 7,6 procent van de inwoners een scheiding meegemaakt, zo blijkt uit een analyse van Independer. Huwelijken op Schiermonnikoog hebben het het zwaarst, daar heeft 10,6 procent van de inwoners een huwelijkspartner verlaten.