Besmetting op Bornego College zet bestuurder voor dilemma: commercieel testen of niet?

De docente is sinds haar klachten niet meer in contact geweest met medewerkers of leerlingen van de school, zegt Kwakman. "In het weekend is ze verkouden geworden en daarna thuis gebleven. Vorige week heeft ze wel les gegeven, maar in de periode dat ze klachten had is ze niet op school geweest."

Op de school is geen paniek door de besmetting. "Voor de school betekent het niet direct iets. We hebben natuurlijk een docent die geen les kan geven. Dat is uiterst vervelend, maar de school draait gewoon door. We mogen gewoon openblijven. Leerlingen kunnen naar school komen, maar wel met in acht name van de richtlijnen. De richtlijnen die al golden voor school: houd anderhalve meter afstand, als je klachten hebt blijf je thuis", zegt Kwakman.

Commerciële testen

Het duurde lang voordat er uitsluitsel was over de eventuele besmetting, maar om de medewerkers voortaan commercieel te laten testen gaat Kwakman nu nog wat te ver. "Liever niet. Dat zou namelijk gewoon publiek geld kosten, dan ga je onderwijsgeld uitgeven aan testen. Aan de andere kant het is wel een keuze die aantrekkelijk wordt als de wachttijden heel erg lang worden. Dat is een beetje zoeken, het voelt als een dilemma", zegt Kwakman.

Mogelijk dat dit dus in de toekomst wel gaat gebeuren. We staan aan het begin van de griepperiode, de R zit weer in de maand. Er staat ons nog wel wat te wachten de komende periode en alle antwoorden daarop hebben we op dit moment ook niet. We proberen het gewoon zo goed als mogelijk te regelen", aldus Kwakman.