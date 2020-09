Werkstraf geëist tegen Heerenveenfans om mishandeling journalist en Fortunafan Tieleman

De vijf verdachten probeerden hem zijn tas afhandig te maken: ze gingen er vanuit dat daar vlaggen van Fortuna Sittard in zouden zitten. Tieleman werd meerdere keren geschopt en geslagen. Volgens de officier van justitie is de poging tot doodslag overtuigend en wettelijk bewezen. Later bleek dat er in de tas helemaal geen clubvlaggen zaten. Wel werd de telefoon van Tieleman gestolen.

Van de vijf verdachten zijn er twee minderjarig. Tegen de twee jongsten eiste het OM 150 uur werkstraf en zes maanden voorwaardelijk. Voor de andere drie supporters was de eis 200 uur werkstraf en tien maanden voorwaardelijk.

Op zijn Twitter-account heeft Tieleman kenbaar gemaakt dat hij het slachtoffer was. Ook legt hij zijn kant van het verhaal uit. Bovendien schreef hij een slachtofferverklaring, waarin hij vertelt wat hij meemaakte en wat voor impact de mishandeling op hem had. "Voor mijn gevoel duurt het een eeuwigheid", zo laat hij weten.

Zelf vonden de verdachten dat er niet echt sprake was van geweld. Ze bagatelliseerden de kwestie.

Op 24 september doet de rechtbank uitspraak.