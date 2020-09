Legionella op Skoatterwâld: voetbalvrouwen Heerenveen wijken uit

De vondst van legionella bezorgt de club veel extra werk. Doordat de wedstrijd tegen PSV live wordt uitgezonden op televisie, zullen vrijwilligers van de club nog op het complex in Nieuwehorne aan de slag gaan met hun sponsorborden. Bovendien is het de eerste thuiswedstrijd in coronatijd, waardoor er extra maatregelen nodig zijn.

VV Heerenveen vindt het jammer dat de vrouwen hun eerste wedstrijd niet op 'eigen' terrein zullen spelen. Bij Sportstad konden ze namelijk ook gebruikmaken van de douches. Volgende week zijn de legionellaproblemen weer opgelost, zegt voorzitter Bernier Hoekstra van VV Heerenveen.