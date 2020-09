SC Heerenveen presenteert twee nieuwe spelers: nog twee versterkingen in pijplijn

Bochniewicz komt van het Poolse Górnik Zabrze, de club die binnen dat land uitkomt op het hoogste niveau. De 24-jarige verdediger heeft hectische dagen achter de rug. Het seizoen in Polen is al drie wedstrijden geleden begonnen. Afgelopen vrijdag stond hij nog in de Johan Cruijf Arena voor het UEFA Nations League-duel met Nederland en een aantal dagen later in het Bosnische Zenica voor het groepsduel met Bosnië-Herzegovina. Bochniewicz kwam echter in beide wedstrijden niet in actie: hij wacht nog op zijn interlanddebuut.

Nu is Bochniewicz dus in Heerenveen. En daar is hij erg blij mee. "Het is een grote stap in mijn carrière. De eredivisie is een grote competitie om in te spelen en deze club is goed in het ontwikkelen van spelers. Ze hebben van nobody's grote spelers gemaakt, die naar grote clubs toegaan" zegt Bochniewicz. Hamstra is lang bezig geweest om hem binnen te hengelen. "Gerry heeft lang voor mij gevochten. Het was niet een deal die binnen twee dagen te maken was, het duurde wel twee maanden. Maar ik ben blij dat ik hier nu ben", zo zegt Bochniewicz.

Meer versterkingen

Hamstra is blij met de twee nieuwe aanwinsten voor SC Heerenveen. "Met Bochniewicz halen we een goede linkercentrale verdediger binnen. Een goede verdediger, kopsterk, maar ook een jongen die wil voetballen. Daarnaast een goede persoonlijkheid met leidinggevende kwaliteiten", zegt Hamstra. "Met Oliver Batista Meier halen we een groot talent binnen van een Champions League-winnaar. Hij was twee weken geleden nog in Lissabon bij de finale. Hij heeft de hele tijd met hen meegetraind en zat zelfs bij de wedstrijdselectie. Als je traint met Lewandowski, Kimmich en Neuer dan kun je wel wat. Ze laten hem niet zomaar toe."

SC Heerenveen hoopt op korte termijn nog twee spelers te presenteren. Het gaat dan om Jan Paul van Hecke en een vleugelaanvaller. Bij Van Hecke komt er nog wat papierwerk om de hoek kijken, maar volgens Hamstra zou dat geregeld moeten zijn voordat de wedstrijd van zaterdag tegen Willem II gehouden wordt. Over de vleugelaanvaller wil hij nog niets zeggen, maar die staat zaterdag zeker nog niet aan de aftrap. "Dat heeft nog een paar dagen nodig", zo zegt Hamstra.