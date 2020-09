Nieuwe speler: "SC Heerenveen heeft van nobody's grote spelers gemaakt"

Nu is Bochniewicz dus in Heerenveen. En daar is hij erg blij mee. "Het is een grote stap in mijn carrière. De eredivisie is een grote competitie om in te spelen en deze club is goed in het ontwikkelen van spelers. Ze hebben van nobody's grote spelers gemaakt, die naar grote clubs toegaan" zegt Bochniewicz. Hamstra is lang bezig geweest om hem binnen te hengelen. "Gerry heeft lang voor mij gevochten. Het was niet een deal die binnen twee dagen te maken was, het duurde wel twee maanden. Maar ik ben blij dat ik hier nu ben", zo zegt Bochniewicz.

