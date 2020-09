Noardeast-Fryslân voert Friese plaatsnamen in: "Historische gebeurtenis"

Het is voor het eerst in elf jaar dat een gemeente in Fryslân ervoor kiest om Friese plaatsnamen officieel te gaan gebruiken. Noardeast-Fryslân is een herindelingsgemeente die in 2019 ontstond uit de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland en Ferweradeel. Alleen die laatste gemeente gebruikte nu de Friese plaatsnamen officieel.

Aant-Jelle Soepboer van de FNP is blij dat het amendement unaniem is aangenomen. "In de eerste plaats is het een historische gebeurtenis, voor het eerst sinds elf jaar dat een gemeente dit doet. Maar ik vind het ook van onschatbare waarde om onze plaatsnamen in het Fries te hebben, om te laten zien dat hier onze taal heerst. En om onze taal zo goed mogelijk zichtbaar te maken in de openbare ruimte, voor mensen die hier wonen, maar ook voor mensen van buitenaf", aldus Soepboer.

Noardeast-Fryslân maakt nog wel een uitzondering voor dorpen die de Friese naam niet willen gebruiken. Die kunnen kiezen voor de Nederlandse variant.