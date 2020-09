Noardeast-Fryslân voert Friese plaatsnamen in

Het is voor het eerst in elf jaar dat een gemeente in Fryslân ervoor kiest om Friese plaatsnamen officieel te gaan gebruiken. Noardeast-Fryslân is een herindelingsgemeente die in 2019 ontstond uit de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland en Ferweradeel. Alleen die laatste gemeente gebruikte nu de Friese plaatsnamen officieel.

Noardeast-Fryslân maakt nog wel een uitzondering voor dorpen die de Friese naam niet willen gebruiken. Die kunnen kiezen voor de Nederlandse variant.