Oppositiepartijen Tytsjerksteradiel willen spoeddebat over nieuwe sporthal

Het debat is aangevraagd door Groenlinks, PvdA, VVD en de Partij voor de boeren. Eén van de vragen van de partijen ging over de aankoop van de oude voetbalkantine van VV Burgum. De gemeente heeft die kantine gekocht, om het gebouw te gebruiken als azc-school. "Het bleek dat het gebouw daar niet geschikt voor is", zegt fractievoorzitter Sjaak Hoekstra van de VVD.

Ingekocht

De partijen hebben ook vragen over de exploitatie van de Nije Westermar door fusieclub FC Burgum. De club heeft zichzelf 'ingekocht' in de kantine, zodat ze de kantine zelf kunnen gebruiken. De aanvragers van het spoeddebat willen weten wat de positie en de rol van burgemeester en wethouders is bij de samenwerking met de voetbalclub.

"We hebben wat nieuwe informatie gekregen", zegt Hoekstra. "Daar zijn we best wel van geschrokken, en daar willen we het volgende week over hebben."

Raadsbijeenkomst over verruimde horecatijden

Het spoeddebat is woensdag om 19:30 uur in Buitenpost, in de raadszaal van Achtkarspelen. Een dag later staat er een raadsvergadering op het programma over de openingstijden van de Nije Westermar. Die wordt verlengd, zodat er in het weekend tot middernacht bier kan worden geschonken. Daarvoor zijn de APV (Algemene plaatselijke verordening) en de drank- en horecaverordening aangepast.