Verhalenavond gaat door: grote behoefte aan 'live' ontmoetingen

Eén van de deelnemers uit de zorgsector is huisarts Marjan Hoexum uit Sexbierum. Ze vertelt over de roerige begintijd van de coronacrisis, toen er nog veel onzeker was en er niet veel getest kon worden. "Het kwam heel dichtbij toen een van onze assistentes besmet bleek", zo vertelt Hoexum. Dat waren onzekere en stressvolle tijden, want was de rest van de huisartsenpraktijk ook besmet? Het verhaal van Hoexum gaat over wat deze onzekerheid doet met haar als huisarts.

Als huisarts is zij altijd degene die naar het verhaal van de patiënt luistert. Dit keer was het andersom. "Het is ook goed om eens het verhaal van de kant van de dokter te horen en wat het corona-virus met ons doet. Wij zijn ook gewoon mensen."