Friese Milieu Federatie en provincie positief over nieuw mestbeleid, LTO kritisch

De minister wil dat melkveehouders de mest op het eigen bedrijf of bij een boer in de directe omgeving uitrijden. De intensieve sectoren moeten het naar een mestverwerker brengen.

"We zijn er eigenlijk wel blij mee dat de minister een keuze gaat maken", zegt Van der Werf. Volgens hem is het belangrijk dat er nu duidelijk beleid komt. "Dit geeft in ieder geval duidelijkheid, de afgelopen jaren zien we dat er heel veel met mest wordt gesleept. Soms gaat het allemaal naar het zuiden of wordt het afgezet. Dit geeft in ieder geval helderheid voor iedereen."

Van der Werf begrijpt dat sommige boeren niet blij zijn met de voorstellen. "Ze willen meer zelf de ruimte hebben om keuzes te maken, maar we hebben afgelopen jaren gezien dat dat niet lukt. De huidige regelgeving geeft veel ruimte, de minister trekt de touwtjes wat meer aan en wil duidelijkheid creëren."