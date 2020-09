Minder zwemmers voor zwembad De Dobbe in Noordwolde door coronacrisis

De grote daling heeft te maken met het feit dat het zwembad pas op 2 juli openging, maar ook met de voorwaarden voor het zwemmen. Zo mochten er toen maximaal 30 personen tegelijk naar binnen, moeten zwemmers van boven de 12 jaar anderhalve meter afstand houden en moest de zwemkleding thuis worden aangedaan.

Spoekeplas

Een maand later werden de regels iets versoepeld, maar het zwembad kon niet terug naar de capaciteit van voor het virus. Ook werden er dit jaar geen abonnementen verkocht. Terwijl het bij De Dobbe dus rustiger was, was het deze zomer bij het recreatiemeer Spoekeplas, vlakbij het zwembad juist een stuk drukker dan normaal.