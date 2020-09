Werkstraf voor inwoner van Harkema voor inbraak in Feanwâlden

De man ut Harkema was het gebouw via een lichtkoepel binnengekomen en had het alarm onklaar gemaakt. Daarna liet hij een andere dader binnen. Ze gingen ervandoor met een muziekinstallatie, gereedschap, een taekwandopak en een mountainbike. De verdachte uit Harkema ontkende dat hij iets met de diefstal te maken had, maar is dezelfde dag gezien op de mountainbike. Ook werd gereedschap bij hem thuis gevonden. "Een beetje erg toevallig", vond de rechter.

De andere dader, een 23-jarige man uit Tynaarloo, kreeg ook 140 uren werkstraf. Daarnaast moeten beide mannen een schadevergoeding van dik zevenduizend euro betalen.