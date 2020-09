Wetterskip Fryslân onderzoekt zanderosie onder Waddenzeedijk

Wetterskip Fryslân begint donderdag met een onderzoek naar zanderosie onder de dijk aan de Friese Waddenzeekust. De proef, die onderdeel is van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, vindt plaats in de Vijfhuisterdijk bij Hallum. Het is een onderzoek naar een vorm van zanderosie dat faalmechanisme piping wordt genoemd.