LAC Frisia schrapt wedstrijden vanwege coronabesmetting

In meerdere elftalen waren spelers met coronaklachten. In afwachting van drie coronatests werd al besloten alle wedstrijden te schrappen. Later bleek ook dat een van de tests positief was.

"Inmiddels is besloten geen enkel risico te nemen en de onrust die hierdoor binnen de vereniging is ontstaan weg te nemen tot er meer duidelijkheid is", schrijft de club op haar website. Naast de wedstrijden gaan ook alle trainingen en andere activiteiten niet door.