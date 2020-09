De Jong laat opstelling Cambuur intact voor duel met Go Ahead

De verwachting is dat er volgende week een aantal spelers terugkomen van blessures. David Sambissa, Alex Bangura en Kellian van der Kaap worden door De Jong weer verwacht op de training. Aanvoerder Erik Schouten was er deze week alweer bij. De verdediger speelde op 1 augustus zijn laatste wedstrijd in geel-blauw, daarna hield een blessure aan zijn achillespees hem aan de kant. "Vraag me niet hoe, maar er zat ineens een achillespeesontsteking. Het heeft een paar weekjes geduurd. Ik ben blij dat ik er weer ben en het is lekker dat ik weer op het veld sta", vertelt de aanvoerder. Tegen de Eagles ontbreekt hij nog.

Schouten zal wel zijn best moeten doen om zich weer in de basis te spelen. Sven Nieuwpoort heeft hem de laatste twee wedstrijden goed vervangen en daarnaast gaf Cambuur zowel tegen NEC als tegen MVV niet veel kansen weg. Schouten: "Het komt niemand aanwaaien, dat geldt voor mij hetzelfde. Dat zien we straks wel weer. Eerst maar fit worden."