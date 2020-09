Steeds meer mensen kiezen voor commerciële coronatest

Het lab zit sinds begin juli in skybox 36 en is onderdeel van Het Huisartslab. Die organisatie heeft 24 locaties in Nederland waar getest word. De hoofdlocatie zit in Baarn in de provincie Utrecht. Ze werken met Duitse laboratoria, waar geen wachttijden zijn. Een test bij Het Huisartslab kost wel 80 euro, maar gaat een stuk sneller dan de reguliere tests van de GGD.

Mensen die zich willen laten testen, kunnen ook meteen terecht in het stadion. Het Huisartslab garandeert dat er meteen kan worden getest, maar op de uitslag moet je wel even wachten: tussen de 60 en 70 uren.

Uitzicht op het stadion

In de skybox in Heerenveen was het donderdagmiddag druk: in de wachtkamer staat een zestal mensen en op datzelfde moment werden drie mensen getest. "Vanuit de testlocatie heb je uitzicht op het stadion", schetst verslaggever Auke Zeldenrust de locatie. "Aan de ene kant van de ruimte zie je de bar, aan de andere kant zie je twee tafeltjes met buisjes waar de laborant en de verpleegkundige hun werk doen.