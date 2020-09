ChristenUnie wil actie voor Moria: "Die mensen moeten daar weg"

Door branden in kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos zijn 13.000 mensen dakloos geraakt. Het kabinet zei al één miljoen euro aan noodhulp toe. Een aantal partijen in de Kamer vindt dat Nederland niet alleen geld moet uittrekken maar ook hier mensen moet opvangen. Organisaties als Vluchtelingenwerk riepen eerder al op om 500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit het kamp op te vangen. Een aantal Nederlandse gemeenten zei daarvoor open te staan, maar het kabinet wil er niet aan.

Het is binnen de landelijke coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een heikel punt. "Het maakt het heel lastig dat je in de coalitie afspraken gemaakt hebt waar je als partij niet voor staat", legt Douwe Hooijenga, fractievoorzitter van ChristenUnie Tytsjerksteradiel, uit. "Als je in een coalitie zit weet je dat je zo nu en dan water bij de wijn moet doen. Dan is dit voor de partij wel een heel moeilijk punt."

Niets doen is volgens Hooijenga nu geen optie. "Je moet die mensen opvangen. Hoe dat dan precies moet, heeft niemand het goede antwoord op. Maar die mensen moeten daar weg. We moeten nu ons hart laten spreken en een deel van hen opvangen", zegt Hooijenga.