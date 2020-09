Bioboeren worden 'overgeslagen' in voorstellen mestbeleid: "We worden weer niet genoemd"

Schouten wil dat de melkveehouderij grondgebonden wordt en de mest zelf gebruikt, op het eigen bedrijf of via samenwerking met een boer in de omgeving. De intensieve sector moet de mest bij een mestverwerker aanbieden.

Nog veel onzeker

"Ik denk dat het een goede ontwikkeling is dat er eindelijk nieuw beleid gaat komen", zegt Brandsma. Of de plannen goed uitpakken, is nog niet zeker. "Het is nog een heel vaag omschreven plan. De contouren zijn duidelijk, maar hoe komt het er werkelijk uit te zien? Wat voor eisen en methodes komen er nog achter weg, we weten nog niet hoe het er uit komt te zien."

Toch verwacht Brandsma dat de plannen voor de meeste Friese bioboeren geen problemen zullen opleveren. "De melkveehouderij zal er niet veel problemen mee hebben. Er is misschien een klein percentage dat wat moet veranderen, maar dat zat er al een aantal jaren aan te komen."

"We worden weer niet genoemd"

Brandsma vindt het jammer dat de biologisch boeren niet genoemd worden in de plannen voor het nieuwe beleid. "We dragen bij om de doelen te halen, maar we worden weer niet genoemd. Dat missen we wel. Met de fosfaatplannen zijn we ook zomaar overgeslagen." Brandsma zou daarom graag zien dat de inspanning van de bioboeren apart benoemd worden. "We zijn onderscheidend en we dragen al bij, dan mag dat ook wel eens een keer benoemd worden. Die erkenning missen we nu."

LTO, Farmers Defence Force, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond zeiden eerder niet enthousiast te zijn over de plannen. "Dit is in de praktijk absoluut niet gunstig voor de boeren. Wel komt er veel minder vee en minder boeren. Dit beleid heeft niets te maken met een 'kringloop'-landbouw en maakt het ook niet eenvoudiger voor boeren. Ze maakt het de boeren onmogelijk om te boeren", zei Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force.