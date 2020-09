Eind aan iconische watersportwinkel: "We kunnen de tijd niet terug draaien"

'Open lucht showroom in de Prinsentuin'

Op de oude snijtafel ligt nog een zwart-wit catalogus, met foto's van tentjes in de Prinsentuin in Leeuwarden. Daar had Wagenaar een soort van showroom in de open lucht, waar mensen dan een tent uit konden kiezen, en Wagenaar maakte die dan. Mensen gingen er bijvoorbeeld mee naar de eilanden te kamperen.

Het spijt Witteveen wel dat de winkel er straks niet meer is. "We hebben nog wel geprobeerd om een opvolger te vinden, maar dat is niet gelukt. Dat is wel jammer, maar het is ook de tijd. Het is nu eenmaal zo..."