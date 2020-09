Duikteam houdt opnieuw opruimactie van MSC Zoe-goederen in Noordzee

Naar schatting ligt er nog 800.000 kilo vermiste lading in de zee. Als die niet geborgen wordt, valt die op korte termijn uiteen of verdwijnt die in het milieu. Het duikteam duikt op de locaties noordelijk van Ameland en Schiermonnikoog, net buiten de vaarroute die de MSC Zoe heeft afgelegd.

In dit gebied hebben enkele vrijwilligers afgelopen juli een voorverkenning gedaan. Er zijn 45 locaties gescand en daarbij is vastgesteld dat er nog altijd verloren lading ligt en een schoonmaakactie nodig is.