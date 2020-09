Anneke Beukers voorgedragen als nieuwe voorzitter Noordelijke Rekenkamer

Beukers was jarenlang lid van Provinciale Staten in Overijssel en werkte als interim-directeur in het onderwijs en bij welzijnsinstellingen.

Smink afgewezen

Eind vorig jaar werd Willem Smink al voorgedragen als nieuwe voorzitter. Hij werd niet benoemd, omdat er toen geen consensus was in de Friese Staten. Provinciale Staten van Groningen en Drenthe hadden al wel ingestemd met zijn benoeming en dat leidde tot onenigheid in de raad van advies.

De Noordelijke Rekenkamer doet onderzoek naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het provinciaal bestuur in Noord-Nederland.