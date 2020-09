Festival Explore the North maakt eerste namen bekend

Columnist Bas Heijne, volkszangeres Lyra Pramuk en Nynke Laverman die haar nieuwe album presenteert, horen bij bij de eerste namen die in november op het Leeuwarder festival Explore the North staan. Het festival ziet er dit jaar anders uit dan voorgaande jaren. Zo komt de Stadskas op het Oldehoofsterkerkhof niet terug en is het grootste deel van het programma op vier locaties.