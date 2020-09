Wiebe Kootstra stapt over naar gemeente: "Ik wil benaderbaarheid behouden"

"Het is een hele stap", vertelt Kootstra. "Maar alles wat we het afgelopen decennium hebben gedaan in de cultuur, deden we in nauwe samenwerking met de gemeente en de evenementencoördinator. Het is een verschuiving van werkzaamheden, maar wel in dezelfde sector." De functie van evenementencoördinator wordt nu nog vervuld door Jan Strieber, die nog enige tijd aanblijft om een aantal zaken over te dragen.

Kootstra rondt op dit moment ook zijn laatste projecten af. Hij vindt het aan de ene kant lastig om die achter zich te laten. "Bijvoorbeeld het Fries StraatFestival, waar ik al 15 jaar bij betrokken ben. Natuurlijk doet dat iets met je als iets dat je hebt opgebouwd, moet afstoten. Maar op een gegeven moment is het tijd voor een volgende stap", legt Kootstra uit.