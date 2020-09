Provincie moet partijen Drents-Friese Wold om tafel krijgen

Afgesloten paden vol met gekapte bomen. Het was wat Friese Statenleden begin deze zomer aantroffen in het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Beheerder Staastsbosbeheer wilde op die manier voorkomen dat wandelaars of fietsers er gebruik van maken. De actie zette kwaad bloed bij andere partijen die ook gebruik maken van het natuurgebied. De zaak is nu zo ver geëscaleerd dat de verhoudingen op scherp staan.