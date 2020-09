Noardeast-Fryslân wil weten wat inwoners van plan zijn met oud en nieuw

Naast de coronamaatregelen, wordt ook de herindeling van de gemeente besproken in de oproep van Kramer. "We zijn van drie gemeenten naar één gegaan. Tot nu toe was er voor elke gemeente en de inwoners een aparte regeling, maar vanaf dit jaar is er één 'geharmoniseerde' regeling. Dat betekent dat het op sommige plaatsen net even wat anders gaat dan dat men gewend was. Vandaar dat we ze er extra op willen wijzen."

In iedere plaats waar men iets wil organiseren met oud en nieuw kan men nu rekenen op een basisbedrag van 250 euro. "En daar krijgen we dan nog drie kwartjes per inwoner overheen", zegt Kramer. "En voor meer dan 2000 inwoners is de inwoners tussen de 1000 en 2500 euro."