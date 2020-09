Tet Rozendal schrijft nieuw theaterstuk: "Ik had niet gedacht dat ik dit ooit weer zou kunnen."

Eind 2017 kwam Rozendal ten val door gladheid. Ze liep een hersenschudding op; later bleek dat het zelfs om een hersentrauma ging. Twee jaar lang kon ze eigenlijk niets: gewoon op bed liggen was bijna al te zwaar.

De situatie was zo ernstig, dat ze dacht dat ze het theater voorgoed vaarwel moest zeggen. "Ik heb van alles bedacht, wat ik dan moest gaan worden. Huisschilder. Of coach. Wat ik op dat moment ook maar kon. Maar het toneel is mijn grote liefde."

"Ik wilde iets delen"

Rozendal heeft bijna 2,5 jaar stilgestaan, zegt ze. "Nu in de coronatijd zie je dat veel mensen daar niet mee zitten. Dat het lastig is, wanneer je niets kunt en wel graag iets wilt gaan doen. Daar wilde ik iets mee. Ik wilde iets delen, iets wat ik tijdens mijn eigen proces ontdekte, wat in zulke situaties helpt."

Het stuk dat ze heeft geschreven kreeg de naam 'Ferlies in Lockdown' en is bedoeld voor acteur Joop Wittermans. De première is halverwege november. "Ik had niet gedacht dat ik dit ooit weer zou kunnen", zegt Rozendal. "Daar ben ik heel dankbaar voor. Dat zie ik als een zegen."