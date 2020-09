Noorse club laat Sherida Spitse niet met Oranje spelen in Rusland

Noorwegen kent geen vrijstelling van quarantaine voor sporters die terugkomen uit Rusland. Daardoor zou de 178-voudig international tien dagen verplicht in quarantaine moeten na het spelen van de EK-kwalificatiewedstrijd. Vanwege het coronavirus mogen clubs uitnodigingen voor hun spelers weigeren.

Op Twitter schrijft Spitse: "Echt balen dat ik er in Rusland niet bij kan zijn. Het is niet anders. Heel veel succes meiden, ik support jullie op afstand en we zien elkaar daarna in Zeist!"

Sisca Folkertsma gaat wel mee naar Moskou. Spitse sluit na de interland in Rusland aan bij Oranje voor het tweede deal van een trainingsstage in Zeist.