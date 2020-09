Workum krijgt nieuwe kerkklok na meer dan drie eeuwen

In de klokkenstoel van de kerktoren hingen al twee klokken, maar er was ruimte voor nog een derde. Volgens voorzitter Hans Boekhoven van de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân is het een raadsel waarom de derde klok er nooit is gekomen. "We hebben het laten onderzoeken. Waarom die derde klok niet opgehangen en gemaakt is, is eigenlijk nog een beetje onduidelijk. Er komt ook weleens het verhaal naar voren dat er destijds geldgebrek is geweest om die derde klok te maken."

In 2018 is de klokkenstoel gerestaureerd en geschikt gemaakt om het totale gewicht van de drie klokken te kunnen dragen. "Er hangt dan ongeveer voor 5000-6000 kilo in de klokkenstoel", zegt Boekhoven, die ook oud-burgemeester is van de eerdere gemeente Nijefurd, waar Workum destijds onder viel.