MVV zegt: geen racistische spreekkoren tegen Cambuur-speler Kallon

Trainer Henk de Jong van Cambuur liet na afloop van de wedstrijd weten dat hij de racistische opmerkingen van de MVV-fans afkeurt. "Ik heb het er met Issa over gehad. In de rust hebben wij even samen gezeten, want dit raakt zo'n jongen. Maar het signaal van de groep was dat we wilden doorspelen."

Apengeluiden wanneer Kallon aan de bal was

Kallon speelt sinds 2017 voor Cambuur. Alle keren dat hij met de Leeuwarders voetbalde in Maastricht kreeg hij het persoonlijk zwaar voor de kiezen. Verslaggever Andor Faber was zaterdag bij de wedstrijd aanwezig. "Wat ik zelf heb gehoord, zijn apengeluiden wanneer Kallon aan de bal was. Maar het is lastig om precies te horen wat er gezegd is."