Campagne wijst winkelend publiek in Leeuwarden op coronamaatregelen

Burgemeester Buma was bij de lancering van de campagne. "Het is weer drukker in Leeuwarden en meestal gaat het goed met de anderhalve meter, maar we moeten wel alert blijven en daarom is deze nieuwe campagne er nu."

Mensen in de horeca en in de winkels kunnen hun werk doen als bezoekers zich houden aan de geldende regels en drukke plekken vermijden. "Samen moeten we de stad levend houden, maar corona is een bedreiging voor ons allemaal. Dus we moeten blijven oppassen."