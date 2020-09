Inwoners Hindeloopen hebben genoeg van recreatief gebruik tweede woningen

Het meningsverschil over de vakantiehuisjes verdeelt Hindeloopen al jaren. Eigenlijk is het verboden om een huis in het stadje als recreatiewoning te gebruiken, maar de gemeente laat het toe. Veel woningen worden alleen op bepaalde momenten in het jaar bewoond of verhuurd aan toeristen. Sommige inwoners zeggen elke week andere buren te hebben en hebben er schoon genoeg van.

Wel of niet handhaven

Anderen doen het al jaren op deze manier en zien het probleem niet. Het zou goed zijn voor het toerisme. Het gemeentebestuur wil nu gaan onderzoeken of het niet mogelijk is om toch toe te staan dat woningen recreatief worden gebruikt. En zolang daar nog geen besluit over is genomen, zou het niet moeten worden gehandhaafd, zeggen burgemeester en wethouders.

"Je moet sowieso handhaven, maar is heel lastig te controleren of mensen hun woning recreatief verhuren", legt PvdA-raadslid Habtamu de Hoop uit. Dat veel inwoners van Hindeloopen tegen het recreatief verhuren van woningen zijn, deed de algemene ledenvergadering blijken. "Daar heeft de stad zich talrijk uitgesproken tegen het gebruik van tweede woningen. 142 mensen waren tegen en 8 voor."

Meeprofiteren

Wat ook meespeelt, is dat Hindeloopen een beschermd stadsgezicht heeft, waar de gemeente veel geld in heeft geinvesteerd. "Ik begrijp dat mensen daar commercieel van mee willen profiteren, maar als de gemeente deze kant op gaat, lijkt me dat geen goed idee." Om hoeveel huizen het precies gaat, is lastig vast te stellen. "Er zijn handhavingsverzoeken ingediend voor 42 woningen. Op een stad met zo'n 800 inwoners is dat veel, vooral als het alleen om het centrum gaat."

"Waar houdt dit op?"

Volgens De Hoop zou een woonplicht de oplossing kunnen zijn, zoals meerdere gemeenten in Nederland al toepassen. Ook het handhaven zou op een andere manier moeten gebeuren, in plaats van het nu gaan toestaan. "Waar houdt dit zometeen op?", aldus De Hoop.