Zorgmedewerkers krijgen virtual reality-training als voorbereiding op corona-uitbraak

"Het lijkt echt heel echt"

Het doel is om op deze manier de medewerkers in de zorg, die lang niet allemaal met corona te maken hebben gekregen, er toch op voor te bereiden. En de VR-bril moet het zo realistisch mogelijk maken. Verpleegkundige Reina Peters is onder de indruk. "Het lijkt echt heel echt. Je voelt de druk om de goeie beslissingen te nemen. Het enige verschil is natuurlijk dat je in een echte situatie niet alleen maar vragen hoeft te beantwoorden, maar echt moet handelen."

Naast het programma met de VR-bril krijgen de cursisten ook echt les in hoe ze bijvoorbeeld om moeten gaan met beschermende kleding en met het inrichten van een quarantaine-afdeling.

De training duurt twee dagen en is in eerste instantie opgezet voor Friese zorgprofessionals, maar er is nu ook al belangstelling van buiten de provincie. Zo zou ook de GGD in Brabant de training over willen nemen.