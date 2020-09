Chantal Janzen aan het werk bij Caparis; "Heel leuk om haar in het echt te zien"

Medewerker Raymond van Caparis had Chantal uitgenodigd om eens langs te komen bij de sociale werkvoorziening in Leeuwarden. Dat het uiteindelijk gebeurde, was voor de hoofdrolspeler zelf ook best spannend. Hij vond alles mooi aan opnamedag. "Ze kwam eerst bij mij thuis, hebben we ontbeten, en toen heb ik haar van van alles laten zien op het werk."

Ze was er al om halfzeven 's ochtends. "De opnamen begonnen om half acht en duurden tot vier uur. Een paar keer moesten dingen overnieuw."

BN-er

Ruim een miljoen mensen kijken naar het programma, Raymond kon weleens een 'Bekende Nederlander' worden. "Ik heb nou al het gevoel dat ze me nakijken, dat ze me kennen van Videoland."