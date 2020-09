Sonnema lanceert nieuwe berenburg voor jubileum

Tineke Falkena, eventmanager van Sonnema, vertelt dat de berenburg, waar net wat meer alcohol in zit dan de 'gewone', een fundamenteel andere smaak heeft. "Het verschil proef je zeker!"

Voor jong en oud

Volgens Dez Veth, marketingmanager van Sonnema, komen de meeste drinkers van berenburg uit het Noorden, maar zijn ze wel heel divers. "Berenburg is toch wel de trots van het Noorden en van Friesland. Het is voor jong en oud." Het nieuwe product is wel meer voor de liefhebber, het wordt aangeraden om deze puur te drinken. "Deze is smaakvoller, pittiger," aldus Veth.

'Superfans'

Omdat door corona veel dingen wegvielen, kon het bedrijf zich richten op de lancering van de nieuwe drank. Hun 'superfans' zijn ingezet bij de ontwikkeling, "Wij hebben gekeken wat hen aansprak," vertelt Falkena.