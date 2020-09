Brand in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos; "Mensen zijn wanhopig"

"De vluchtelingen zijn op zoek gegaan naar een veilige plek, een deel is de bergen in en een deel is naar de hoofdstad. Daar staan pelotons van de ME, die zijn ingevlogen van het vasteland", zegt Sigrid van der Zee. "In de bergen hebben ze geen eten en drinken. Het wordt een probleem om de mensen weer bij elkaar te krijgen, er is geen plek op het eiland."

In het kamp, dat in 2013 is geopend, waren ook mensen besmet met corona. "Een deel wilde in quarantaine, een ander deel niet. Zo is de vlam in de plan geslagen, letterlijk. Want er is sprake van brandstichting. Het was de bedoeling om een hek om Moria heen te bouwen, dat zou van het kamp de grootste gevangenis van Europa maken."

Het is onduidelijk of en hoeveel doden er zijn. "Er wonen officieel 3.000 mensen in het kamp, maar 10.000 mensen wonen eromheen, deels zijn die niet geregistreerd."

Van der Zee heeft geen idee wat er nu moet gebeuren. "Het is een onhoudbare situatie. Dit probleem speelt al jaren, het is om moedeloos van te worden. Met Europa moet dit humaan worden opgelost."