Lange wachttijd bij coronatesten: docenten zouden voorrang moeten krijgen

Op alle scholen zijn de zorgen groot. Met de vertraging bij het testen zijn docenten een week niet beschikbaar.

"Het is momenteel een uitdaging om het onderwijs door te laten gaan", zegt Hans Wildeboer van het Bornego College. "Een docent die niet fit is, moet wachten op de testafspraak en dan ook nog eens wachten op de uitslag, daar gaat zo een week over heen waarin je dus geen onderwijs kunt geven. We proberen dat te ondervangen, door bijvoorbeeld de docent thuis les te laten geven en dat een onderwijsassistent in de klas is." Ook andere docenten vangen de tekorten wel op. "Maar dat is eindig."

Commerciële aanbieder

Hij pleit er daarom voor om docenten voorrang te geven bij het testen. "Zodat een docent maar maximaal twee dagen afwezig is." Als dat niet gebeurt, wordt gekeken naar alternatieven zoals een commerciële aanbieder van testen. "Dat is een noodgreep, maar als we moeten kiezen tussen een week afwezigheid of twee dagen en daar 100 euro voor te betalen, dan slaat de balans wel naar de commerciële variant, daar wordt nu over gesproken."

Hij is ook bezorgd over de herfst, als het weer omslaat en meer mensen verkouden zijn.