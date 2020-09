Minder deelnemers dan vorige jaren voor etappeversie SUP-Elfstedentocht

Tineke Merkus, eigenaresse van de SUP-school in Leeuwarden, doet ook mee. Het is niet aan haar ontgaan dat de sport de afgelopen jaren veel aan populariteit heeft gewonnen. "Toen ik begon, 10 jaar geleden, stonden mensen aan de kant te kijken met de gedachte 'wat is die nou weer aan het doen?', toen wist eigenlijk niemand wat suppen was." Nu staan er al duizenden mensen elk jaar bij haar school op de sup.

Anderhalve meter afstand

Volgens Merkus zijn er veel dingen die mensen aantrekken tot suppen. "Het is sporten in de natuur, je blijft fit en maakt het hoofd leeg." Voor de sport was de anderhalvemeterafstandmaatregel geen probleem, bij deze sport was dat goed te doen. Er zijn dit jaar dan ook meer mensen aan het suppen geweest vergeleken met andere jaren. "Met deze sport is het geen probleem om afstand van elkander te houden. Daarbij wilden mensen er graag op uit, buiten iets doen, in de coronatijden, dat hebben we hier wel vernomen."

Voorbereiding

Een goede voorbereiding qua eten, kleding, maar ook training is nodig, vertelt Merkus. "Het hoofd moet ook rustig zijn, want het is wel ver en je moet de focus houden. Ik moet nu goed acht uren op het board staan." Zelfs voor dingen zoals naar de wc gaan is dan niet altijd tijd.