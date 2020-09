Liefdesbodes helpen met het schrijven van een brief; aandacht voor laaggeletterdheid

"We hebben een mobiel schrijfloket waar mensen kunnen aanschuiven. Zo raken we aan de praat. Eigenlijk houden we kleine interviews en die werken we uit in literaire liefdesbrieven", legt Anne Brouwer uit. "En als die brief klaar is, posten we hem met een eigen postzegel en een retourkaart."

Iedereen mag aanschuiven. "Er komen kinderen die een brief aan opa en oma willen schrijven, maar ook de romantische liefdesbrief komt voorbij. De mensen vertellen veel over degene aan wie ze een brief willen schrijven, maar ze zeggen vaak ook dat ze het zelf nooit zouden durven, dat is toch spannend. Soms raken ze geëmotioneerd, als ze hun verhaal delen, het zijn best intieme gesprekken."

Romantisch instrument

De beide liefdesbodes houden van verhalen. "Het is een uitdaging om dat in mooie zinnen op te schrijven en we doen ons best om dat in iemands eigen taal te doen. Dat doen we trouwens op een ouderwetse typemachine. Dat is een romantisch instrument en het roept ook wel verwondering op. Vooral kinderen vinden het een magisch ding, maar ik heb wel kramp in mijn vingers aan het eind van de dag. Ook de traagheid spreekt me aan, het typen op een schrijfmachine is aandachtig, het verstilt, je neemt er de tijd voor."

Belangstellenden kunnen tot 16.00 uur langskomen in De Bak in Leeuwarden.