Elfstedentochtvereniging sluit tocht in coronatijd niet uit

"Het organiseren van de tocht zal heel moeilijk worden, maar we weten nu nog niet hoe de situatie bijvoorbeeld in januari is." Dat zegt Wiebe Wieling, voorzitter van de vereniging. "Als we de anderhalve meter moeten handhaven, is dat wel lastig. Maar we willen dan pas een besluit nemen. Er is voor ons tot nu toe alleen geen reden om te zeggen dat de tocht niet zou kunnen doorgaan."

Bovendien denkt Wieling dat er ook wel degelijk mogelijkheden zijn als de situatie bij de mogelijk tocht nog steeds zo is. "Er zijn een aantal voordelen. Zo is de tocht buiten en is duidelijk dat de kans op besmettingen dan minder is. Bovendien gaat het om een sportevenement en daar gelden ook andere regels voor."

Creatief zijn

Toch zullen er 24.000 deelnemers aan de tocht meedoen en die moeten ook naar de start toe. "Maar ook daar kun je creatief in zijn. Geef alle deelnemers een mondkapje wanneer ze in de bus stappen naar de finish."

Natuurlijk worden er ook veel toeschouwers verwacht, maar daar gaat de Veiligheidsregio Fryslân over. "We hebben met hun overlegd en we staan er hetzelfde in. Het houden van de Elfstedentocht in deze tijd zal moeilijk worden, maar we willen niets uitsluiten."