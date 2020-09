Kinderen doen mee aan eerste Smallingerlands Kampioenschap Stoepranden

In Drachten wordt woensdagmiddag het allereerste Smallingerlands Kampioenschap Stoepranden gehouden. Dat gebeurt op het Raadhuisplein in Drachten, georganiseerd door Sportbedrijf Drachten. Als City of Sports zet Smallingerland in 2020 het sporten in de schijnwerper, en met dit kampioenschap wil de gemeente buitenspelen stimuleren.